Для студентов-платников предложили создать механизм распределения

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести систему распределения для студентов, которые прошли на платное отделение, но не имеют возможности платить за обучение. Копия письма на имя главы Минтруда России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

По мнению Хамзаева, некоторые семьи не могут себе позволить оплатить обучение детей, поступающих в вузы. Данная ситуация усугубилась в период пандемии, которая привела к снижению доходов граждан, потере рабочих мест, считает он.

«Просим вас рассмотреть возможность вернуть в практику механизм распределения выпускников, а именно позволить молодым людям, которые при вступительных испытаниях прошли на платное отделение, но не имеют возможности оплатить своё обучение, заключать договоры на обучение на безвозмездной основе при условии, что после окончания вуза они будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России», — сказано в тексте обращения.

При этом, по задумке автора инициативы, если студент откажется от распределения после окончания вуза или будет отчислен, то его обяжут возместить средства, затраченные на его обучение.

Хамзаев добавил, что реализация данной идеи позволит молодым гражданам страны получить образование независимо от их финансовых возможностей, а также поможет восполнить нехватку специалистов в регионах страны.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах увеличится на 9% в 2021/22 учебном году.