Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником», — приводит его слова ТАСС.

Всероссийский онлайн-выпускной для студентов вузов запланирован на 27 июня. Также в этот день в дистанционном формате пройдёт школьный выпускной вечер.

Ранее стало известно, что очные выпускные вечера состоятся 27 июня лишь в 12 регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу.