Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником», — приводит его слова ТАСС.

Всероссийский онлайн-выпускной для студентов вузов запланирован на 27 июня. Также в этот день в дистанционном формате пройдёт школьный выпускной вечер.

Ранее стало известно, что очные выпускные вечера состоятся 27 июня лишь в 12 регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу.

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