Минобрнауки выступило за ежегодное проведение онлайн-выпускного
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
«Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником», — приводит его слова ТАСС.
Всероссийский онлайн-выпускной для студентов вузов запланирован на 27 июня. Также в этот день в дистанционном формате пройдёт школьный выпускной вечер.
Ранее стало известно, что очные выпускные вечера состоятся 27 июня лишь в 12 регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу.