Очные выпускные проведут в 12 регионах России

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В 12 российских регионах состоятся очные выпускные вечера, в том числе в августе. Ещё в 15 субъектах определили очно-заочный формат в зависимости от муниципалитета, сообщил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
Очные выпускные проведут в 12 регионах России
  • РИА Новости

«В рамках проведённой работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов России будут проводить (либо даже уже провели) выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть определили свои даты, в том числе включая август», — цитирует Глушко на онлайн-совещании партии «Единая Россия» ТАСС.

Кроме того, по его словам, в 15 регионах будут принимать решение об очном или заочном проведении праздника в зависимости от ситуации в конкретном муниципалитете.

«И 57 регионов, которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме», — заключил первый замглавы Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что очные выпускные вечера состоятся 27 июня лишь в тех регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН предложил перенести выпускные.

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