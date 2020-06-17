Очные выпускные проведут в 12 регионах России
- РИА Новости
«В рамках проведённой работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов России будут проводить (либо даже уже провели) выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть определили свои даты, в том числе включая август», — цитирует Глушко на онлайн-совещании партии «Единая Россия» ТАСС.
Кроме того, по его словам, в 15 регионах будут принимать решение об очном или заочном проведении праздника в зависимости от ситуации в конкретном муниципалитете.
«И 57 регионов, которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме», — заключил первый замглавы Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что очные выпускные вечера состоятся 27 июня лишь в тех регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН предложил перенести выпускные.