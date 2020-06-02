В Минпросвещения рассказали об условиях проведения очных выпускных

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Министерство просвещения России сообщило, что очные выпускные вечера пройдут 27 июня лишь в тех регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
В Минпросвещения рассказали об условиях проведения очных выпускных
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Минпросвещения.

«Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора», — заявили в министерстве.

В Минпросвещения добавили, что также при соблюдении всех мер предосторожности «проведение очных выпускных будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ».

В министерстве добавили, что эти рекомендации направят во все регионы.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».

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