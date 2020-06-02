В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

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Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Он выразил надежду, что «всё восстановится».

«Мы для этого всё делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех», — заявил Кравцов.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».

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