В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Он выразил надежду, что «всё восстановится».
«Мы для этого всё делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех», — заявил Кравцов.
Ранее Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».