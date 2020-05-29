Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме», — приводит сообщение РИА Новости.

Указывается, что очные мероприятия могут быть проведены в регионах, которые к тому моменту выйдут на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

«Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ», — заявили в министерстве.

Отмечается, что соответствующие рекомендации направят во все регионы.

При этом центральным мероприятием будет «Выпускной вечер», его программа охватит все регионы страны, а в финальную часть войдёт фестиваль «Алые паруса».

Ранее в формате онлайн состоялась всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».