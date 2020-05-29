Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

Короткая ссылка
Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».
Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме», — приводит сообщение РИА Новости

Указывается, что очные мероприятия могут быть проведены в регионах, которые к тому моменту выйдут на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

«Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ», — заявили в министерстве.

Отмечается, что соответствующие рекомендации направят во все регионы. 

При этом центральным мероприятием будет «Выпускной вечер», его программа охватит все регионы страны, а в финальную часть войдёт фестиваль «Алые паруса».

Ранее в формате онлайн состоялась всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить