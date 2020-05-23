Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

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Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в формате онлайн», — заявили в министерстве.

Отмечается, что трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах будет проходить в режиме онлайн и состоится ориентировочно 4 июля.

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