Глава Минобрнауки назвал возможную дату онлайн-выпускного в вузах
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- РИА Новости
«Мы выступили с одной такой инициативой. Понятно, в силу распространения эпидемии, да, а с другой стороны — если подумать, собственно онлайн ещё и позволяет стирать границы, потому что в один день. Я думаю, что это 4 июля», — приводит его слова РИА Новости.
При этом он выразил желание, чтобы выпускников поздравили «лучшие, самые успешные люди нашей страны».
Также министр отметил, что будут также локальные площадки в связи с разницей в часовых поясах и разной эпидемиологической ситуацией в регионах.
Ранее Фальков заявил, что Минобрнауки планирует завершить учебный год в вузах в первой половине июля 2020 года.