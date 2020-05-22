Глава Минобрнауки назвал возможную дату онлайн-выпускного в вузах

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что всероссийский выпускной в вузах будет проходить в режиме онлайн и состоится ориентировочно 4 июля.
Глава Минобрнауки назвал возможную дату онлайн-выпускного в вузах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Мы выступили с одной такой инициативой. Понятно, в силу распространения эпидемии, да, а с другой стороны — если подумать, собственно онлайн ещё и позволяет стирать границы, потому что в один день. Я думаю, что это 4 июля», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он выразил желание, чтобы выпускников поздравили «лучшие, самые успешные люди нашей страны».

Также министр отметил, что будут также локальные площадки в связи с разницей в часовых поясах и разной эпидемиологической ситуацией в регионах.

Ранее Фальков заявил, что Минобрнауки планирует завершить учебный год в вузах в первой половине июля 2020 года.

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