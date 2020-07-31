Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

Ношение масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — заявил глава министерства Валерий Фальков.

По его словам, студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител, смогут посещать занятия без масок, однако им необходимо будет предоставить соответствующую справку.

Кроме того, при чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться.

Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новый учебный год планируется начать 1 сентября в традиционном формате.