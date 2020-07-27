Глава Минпросвещения рассказал о форме обучения в новом учебном году
- РИА Новости
«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки... Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября», — цитирует ТАСС Кравцова.
Он также сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения.
Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.