«Пока переходят в режим онлайн»: школьные родительские собрания будут проводиться дистанционно

Родительские собрания в новом учебном году будут проводиться онлайн, доступ в школы для родителей будет предоставляться только в случае необходимости. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Дистанционный формат положительно скажется на численности собраний, полагают в Национальном родительском комитете. В этом году за парты сядут около 17 млн школьников, в том числе 1,9 млн первоклассников. В Минпросвещения также указали, что в каждой школе вводится индивидуальный график перемен.

В предстоящем учебном году все родительские собрания будут проводиться в дистанционном формате. Об этом заявила начальник надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

«Всё-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители туда будут допускаться только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — сказала Яновская. Её слова приводит РИА Новости.

Она также сообщила, что все школы отчитались о готовности к началу школьных занятий.

«Мы изолируем классы друг от друга, составляем и требуем гибкие графики для каждого класса и своё посещение школы», — добавила представитель Роспотребнадзора.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Как заявила RT председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец, в дистанционном формате может принять участие даже больше родителей, чем обычно.

«Иногда на собрание приходит только один родитель, а в дистанционном формате могут принимать участие оба родителя, бабушки и дедушки, что важно при воспитании ребёнка, чтобы все члены семьи были в курсе происходящего… Большинство родителей восприняли эту новость с удовольствием. Понятно, что хочется познакомиться с учителем лично, посмотреть ему в глазу, если ребёнок переходит в пятый класс, когда меняется классный руководитель. Но это можно сделать, когда ребёнка отводят в школу, также никто не отменял персональные встречи учителей и родителей в случае, если возникают актуальные вопросы», — сказала собеседник RT.

17 млн школьников в 2020/21учебном году

По словам директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения РФ Тамары Романовой, в российские школы пойдут около 17 млн человек, среди которых 1,9 млн первоклассников.

«В школах будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдёт отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», — указала она.

Как отмечалось ранее, в День знаний в российских школах пройдут и традиционные линейки. Однако их формат будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией в каждом субъекте РФ. В частности, в Москве линейки организуют только для первоклассников.

В свою очередь, главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что было «определённым вызовом» начинать учебный год во всех общеобразовательных учреждениях в очной форме, однако это «обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики».

«Одним из условий начала учебного года (в вузах. — RT) является ношение масок для всех. Студенты — самая активная по взаимодействию и количеству контактов часть населения нашей страны, самая активная. И это условие, как неизбежное, мы ставим на первом этапе», — пояснила глава Роспотребнадзора на заседании Совета ректоров медицинских вузов.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 63% россиян положительно относятся к возвращению детей в школы. В то же время 10% имеют отрицательное мнение на этот счёт.

Традиционное начало учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с призывом отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября, чтобы «не допустить новой вспышки» заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Министерстве просвещения указали, что учебный год начнётся «традиционно 1 сентября во всех регионах», при этом учебный план и единое образовательное пространство сохранятся. В ведомстве отметили, что со стороны профильных ведомств даны все необходимые установки регионам для того, чтобы процесс учёбы протекал «при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом».

При этом в комитете Госдумы по охране здоровья подчеркнули, что необходимо «научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности», тогда как в Общественной палате констатировали, что родители, как и сами ученики, хотят вернуться к очному формату обучения в школе.