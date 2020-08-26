Кузнецова рассказала об основных трудностях в новом учебном году

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Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала об основных трудностях, с которыми столкнутся образовательные учреждения в новом учебном году.
Кузнецова рассказала об основных трудностях в новом учебном году
  • РИА Новости

«Соблюсти все предосторожности от Роспотребнадзора непросто. Почему? Потому что непривычно. В первые месяцы, скорее всего, будут сбои и сложности. Но самое главное — обойтись без фанатизма. Исполнение рекомендаций не должно привести к коллапсу», — заявила она в интервью «Российской газете».

Омбудсмен заявила, что на данный момент не урегулирован вопрос контроля дистанции между школьниками во время измерения температуры.

«Если взрослым детям достаточно объяснить, где стоять, то как быть с самыми маленькими учениками? А как быть инклюзивному классу или классам с особенными детьми?» — отметила Кузнецова.

Она отметила, что вирус можно сравнить с плохой погодой — «нужно просто немного потерпеть».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвал учащихся сделать прививки от гриппа и тщательнее следить за своим здоровьем.

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