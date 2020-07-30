В Совфеде прокомментировали ситуацию с началом учебного года

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал», — цитирует сенатора НСН.

По словам Святенко, временный перевод на дистанционное обучение возможен в случае второй волны коронавируса.

Вместе с тем, отметила сенатор, все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19 после открытия школ 1 сентября.