Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 после 1 сентября

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Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Виктор Малеев оценил вероятность второй волны COVID-19 после открытия школ 1 сентября.
Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 после 1 сентября
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что открытие школ 1 сентября вряд ли станет причиной.

«Вспышки коронавируса обычно начинаются не в детских учреждениях, так как болеет взрослая часть населения», — пояснил эксперт.

Как отметил Малеев, ситуация с COVID-19 в России улучшается, заболеваемость снижается, поэтому есть основания полагать, что школы откроются именно в сентябре.

Вместе с тем, добавил эксперт, всё будет зависеть от коронавирусной статистики.

Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году.

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