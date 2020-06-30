Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 после 1 сентября
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что открытие школ 1 сентября вряд ли станет причиной.
«Вспышки коронавируса обычно начинаются не в детских учреждениях, так как болеет взрослая часть населения», — пояснил эксперт.
Как отметил Малеев, ситуация с COVID-19 в России улучшается, заболеваемость снижается, поэтому есть основания полагать, что школы откроются именно в сентябре.
Вместе с тем, добавил эксперт, всё будет зависеть от коронавирусной статистики.
Ранее заслуженный учитель России директор центра образования №109 города Москвы доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году.