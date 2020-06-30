Заслуженный учитель России оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург оценил необходимость гибридного подхода в новом учебном году.

«Никто из нас не знает, какая будет эпидемиологическая обстановка. Это значит, что грамотные школы должны быть готовы к любой ситуации, в том числе гибридной», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, одно из решений может быть таким: одну неделю часть школы занимается офлайн, а другая находится на дистанционном обучении, после чего они меняются.

Как пояснил Ямбург, наполняемость в школах должна быть меньше.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова в беседе с ФАН заявила о необходимости разработки актуальных профориентированных школьных программ.