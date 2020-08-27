Несколько вузов России планируют начало учебного года в октябре-ноябре

Несколько российских вузов запланировали начало учебного года на октябрь-ноябрь, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

«По данным проведённого министерством мониторинга... три вуза — в октябре (два частных вуза и Российская академия имени Ильи Глазунова) и ещё два частных вуза — в ноябре», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Уточняется, что это вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставропольского края.

Ранее стало известно, что студентов и сотрудников вузов не будут обязывать сдавать анализы на наличие коронавируса до начала учебного года.