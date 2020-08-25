«Запланировано традиционно 1 сентября»: в Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Учебный год во всех российских регионах по традиции начнётся 1 сентября. Об этом заявили в Минпросвещения после обращения со стороны депутата ЛДПР Василия Власова с призывом перенести начало занятий на 1 октября. В Общественной палате и комитете Госдумы по охране здоровья также выразили несогласие с необходимостью переносить начало учебного года.

Учебный год в регионах России по традиции начнётся 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, комментируя инициативу депутата ЛДПР Василия Власова перенести начало школьных занятий на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции COVID-19.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», — говорится в сообщении. Его текст приводит РИА Новости.

Отмечается, что со стороны профильных ведомств даны все необходимые установки регионам для того, чтобы процесс учёбы протекал «при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом».

«Многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение», — подчеркнули в Минпросвещения.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Добавим, что инициативу по переносу начала учебного года также прокомментировали в комитете Госдумы по охране здоровья.

«Лично я не согласен с этим предположением. Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности», — заявил член комитета Борис Менделевич.

В свою очередь, председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец отметила, что и родители, и сами ученики хотят вернуться к обучению в школе.

«Я считаю, что те меры, которые сегодня приняты на высшем уровне, вполне достаточны, а это, например, закрытие класса на карантин, если хотя бы один ребёнок заболел коронавирусом. Также в школе будут смещены перемены, отменены переходы из кабинета в кабинет у старшеклассников, потому что начальная школа и так занимается в одном кабинете. Также они будут приходить в столовую в строго отведённое время», — заявила она в беседе с RT.

Она также считает, что «идея Власова при всех благих намерениях вряд ли будет поддержана».

«Все понимают, что, помимо мер профилактики, надо укреплять иммунитет. Ребёнку, помимо того, чтобы оставаться здоровым, необходимо двигаться, необходимо общаться со сверстниками... Будем рассчитывать, что количество заболевших будет снижаться, но в случае изменения ситуации, конечно, стоит реагировать», — заключила она.

Напомним, в конце июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что предстоящий учебный год в России стартует в привычном формате очного обучения — планов по введению дистанционного формата обучения нет. Кроме того, в День знаний в российских школах пройдут традиционные линейки. Однако их формат будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией в каждом субъекте РФ. Так, в Москве линейки организуют только для первоклассников.

Также по теме «Никаких массовых мероприятий не будет»: Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах 1 сентября не будет традиционных линеек и других массовых мероприятий....

«Для школьников со второго по 11-й классы педагоги проведут классные часы», — пояснили в столичном Департаменте образования и науки.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября. Соответствующее обращение парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — говорилось в его письме.

Добавим, что представители ЛДПР уже не первый год выступают с предложениями о том, чтобы отсрочить начало учебного процесса.

Так, в 2019 году тот же Власов обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Тогда своё предложение парламентарий связывал с необходимостью позволить молодым людям приобрести рабочий опыт или отдохнуть на курортах РФ в так называемый бархатный сезон. Он уточнял, что пилотный проект по смене начала учебного года можно запустить на Дальнем Востоке — в Хабаровском и Приморском краях.