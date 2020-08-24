Эксперт рассказала, как подготовить ребёнка к началу учебного года в период пандемии

Психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ) Светлана Богданчик объяснила, как снизить у ребёнка тревожность, связанную с карантином и изоляцией, и подготовить его к началу учебного процесса.

Чтобы успокоить ребёнка, недостаточно транслировать эмоциональную стабильность, рассказала Светлана Богданчик в интервью ФАН.

«Разговаривая с детьми о пандемии, необходимо напоминать о достоверных способах снизить риск заражения, в том числе о тщательном мытье рук и закреплении привычки не трогать лицо. Не стоит надеяться, что ребёнок найдёт сам нужную информацию в интернете. Возможно, у него ещё не сформированы необходимые навыки критического мышления, поэтому вы должны быть рупором достоверной информации», — пояснила Светлана Богданчик

Специалист советует прислушаться к словам ребёнка и не обесценивать его чувства.

«Обсуждайте с ребёнком всё, что его волнует и тревожит, выражая уверенность, что вы его поддержите. Снижает уровень тревоги у ребёнка адекватный разбор происходящего с учётом вашего жизненного опыта», — заявила она.

Психолог рекомендует вспомнить о распорядке дня, который поможет ребёнку легче войти в учебный режим.

«Не забывайте, что на время подъёма влияет общая продолжительность сна. Проследите, чтобы ребёнок начинал ложиться спать не позже 22:00 заранее, не дожидаясь 1 сентября», — рекомендует психолог.

Ранее профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова в беседе с kp.ru дала рекомендации по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски.