Линейки в школах Москвы проведут только для первоклассников

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Линейки в школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных будут организованы классные часы. Об этом заявили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
Линейки в школах Москвы проведут только для первоклассников
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой, отдельно для первоклассников организуют линейки», — приводит РИА Новости сообщение.

Там отметили, что время начала дня у первоклассников будет иным, в связи с чем «с другими учениками они общаться в этот момент не будут».

«А для школьников со второго по 11-й классы педагоги проведут классные часы», — добавили в департаменте.

Как заявляли в Минпросвещения, каждый регион России самостоятельно примет решение о формате проведения линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. 

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах столицы не будет.

Как передавал progorod43, 1 сентября в школах Кировской области состоятся линейки только для первоклассников и выпускников. 

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