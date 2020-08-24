Линейки в школах Москвы проведут только для первоклассников

Линейки в школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных будут организованы классные часы. Об этом заявили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«Мы понимаем, что День знаний особенно важен для ребят, которые впервые в этом году пойдут в школу. Чтобы сохранить атмосферу первого знакомства со школой, отдельно для первоклассников организуют линейки», — приводит РИА Новости сообщение.

Там отметили, что время начала дня у первоклассников будет иным, в связи с чем «с другими учениками они общаться в этот момент не будут».

«А для школьников со второго по 11-й классы педагоги проведут классные часы», — добавили в департаменте.

Как заявляли в Минпросвещения, каждый регион России самостоятельно примет решение о формате проведения линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации.

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах столицы не будет.

Как передавал progorod43, 1 сентября в школах Кировской области состоятся линейки только для первоклассников и выпускников.