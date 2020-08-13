Минпросвещения разъяснило ситуацию со школьными линейками в регионах

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Каждый российский регион самостоятельно примет решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом ТАСС заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Минпросвещения разъяснило ситуацию со школьными линейками в регионах
  • © Игорь Зарембо/РИА Новости

Как отметил министр, каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах, исходя из требований по защите здоровья.

«Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что линеек в новом учебном году в столичных школах не будет.

В июле Кравцов заявлял, что традиционные линейки в школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности.

Он также отмечал, что формат их проведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

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