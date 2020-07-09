Минпросвещения: формат линеек будет зависеть от ситуации в регионах
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- РИА Новости
В министерстве отметили, что ситуация прояснится в ближайшее время, после чего начнётся подготовка детей.
Представитель ведомства сообщил, что пока планируется традиционно начать учебный год 1 сентября и «всех детей встретить в школе».
«Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидемобстановки конкретно в каждом регионе», — пояснили в Минпросвещения.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут при условии соблюдения мер безопасности.