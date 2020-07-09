Минпросвещения: формат линеек будет зависеть от ситуации в регионах

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Формат проведения линеек в школах 1 сентября будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на горячую линию Министерства просвещения.
Минпросвещения: формат линеек будет зависеть от ситуации в регионах
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

В министерстве отметили, что ситуация прояснится в ближайшее время, после чего начнётся подготовка детей.

Представитель ведомства сообщил, что пока планируется традиционно начать учебный год 1 сентября и «всех детей встретить в школе».

«Но, конечно, проведение линеек будет зависеть от эпидемобстановки конкретно в каждом регионе», — пояснили в Минпросвещения.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут при условии соблюдения мер безопасности.

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