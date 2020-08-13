Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире «Россия 24», что массовых мероприятий и линеек в новом учебном году в школах Москвы не будет.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнётся 1 сентября», — сказал он.

Вместе с этим мэр отметил, что школам необходимо будет следовать ряду новых требований, к которым, в частности, относится усиленная дезинфекция, термометрия при входе в учебное заведение и ограничения на перемещение внутри школы.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что занятия в российских школах 1 сентября начнутся в очном формате.