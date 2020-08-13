Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
- РИА Новости
«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнётся 1 сентября», — сказал он.
Вместе с этим мэр отметил, что школам необходимо будет следовать ряду новых требований, к которым, в частности, относится усиленная дезинфекция, термометрия при входе в учебное заведение и ограничения на перемещение внутри школы.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что занятия в российских школах 1 сентября начнутся в очном формате.