В Кировской области прокомментировали ситуацию с учебным годом

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В правительстве Кировской области прокомментировали ситуацию с учебным годом.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с учебным годом
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Как рассказали на пресс-конференции в кабмине, регион готов начать обучение в очном режиме. 1 сентября в школах состоятся линейки только для первоклассников и выпускников и с соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, приняты рекомендации по работе общеобразовательных организаций. К примеру, будут открыты дополнительные входы, предусмотрена термометрия, использование дезинфицирующих средств.

В разных параллелях уроки будут начинаться в разное время.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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