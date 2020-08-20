В Кировской области прокомментировали ситуацию с учебным годом

В правительстве Кировской области прокомментировали ситуацию с учебным годом.

Об этом сообщает progorod43.

Как рассказали на пресс-конференции в кабмине, регион готов начать обучение в очном режиме. 1 сентября в школах состоятся линейки только для первоклассников и выпускников и с соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, приняты рекомендации по работе общеобразовательных организаций. К примеру, будут открыты дополнительные входы, предусмотрена термометрия, использование дезинфицирующих средств.

В разных параллелях уроки будут начинаться в разное время.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.