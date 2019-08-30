С прицелом на бархатный сезон: депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября

Летние каникулы для школьников и студентов необходимо продлить до 1 октября, чтобы они могли ездить на отдых в сентябре. С соответствующей инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Василий Власов. Эксперты выразили сомнения в целесообразности подобной меры.

Начало учебного года для российских школьников и студентов следует перенести на месяц, считает депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его мнению, продление летних каникул до 1 октября позволит молодым людям приобрести рабочий опыт или отдохнуть на курортах РФ в так называемый бархатный сезон.

В своём письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая отвечает за социальный блок, в том числе вопросы образования и науки, Власов указал, что на учащихся в летний период ложится очень высокая нагрузка в связи с экзаменами, в результате чего каникулы длятся всего два месяца. При этом многие студенты в летний период ещё и работают.

По его словам, данный вопрос он обсуждал в ходе встреч с молодёжью в регионах — эта инициатива получила поддержку с их стороны.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — приводит РИА Новости текст письма парламентария.

Наряду с этим Власов считает, что нововведение положительно скажется на развитии туризма в России.

«Мы с вами северная страна. Прекрасно понимаем стоимость детского отдыха в разгар лета, в августе, и мы прекрасно понимаем, что в сентябре ещё бархатный сезон в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае», — цитирует его телеканал «360».

По мнению депутата Госдумы, пилотный проект по смене начала учебного года можно запустить на Дальнем Востоке — в Хабаровском и Приморском краях.

РИА Новости

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Ранее RT сообщал, что в адрес Голиковой поступило обращение от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. Он выступил с инициативой по созданию программы «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные средства для покрытия расходов на сбор ребёнка к началу учебного года.

Напомним, с идеями по вопросу продления летних каникул неоднократно выступал Владимир Жириновский. Кроме того, в 2017 году депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, позволяющий муниципалитетам переносить дату начала учебного года на 1 октября. По их мнению, этот шаг позволил бы учесть национальные и климатические особенности регионов. Между тем предложение не получило поддержки, в том числе в Совете Федерации и Национальном родительском комитете.

Вдобавок совместная рабочая группа Минпросвещения, Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Российской академии образования предложила ограничить использование мобильных гаджетов в школах. К тому же в Минпросвещения поступило письмо с предложением о введении уроков по компьютерным играм, в частности по Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. В ведомстве отвергли возможность реализации такой инициативы.

«Сначала нужно взвесить все эти вещи»

Непонятно, с какой целью выдвигаются подобные предложения, заметил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, подобное нововведение сделает нагрузку в рамках школьной программы запредельной, поскольку сократить учебный год не представляется возможным.

«Кроме того, летний период специально выбран для каникул как самый благоприятный для отдыха и оздоровления. А осень даже в Москве, в сентябре, — не самый приятный период. Конечно, нужно слушать и студентов, и школьников, но нужно спросить ещё и педагогов. Можно, конечно, не только Голиковой написать, но и в Организацию Объединённых Наций, но сначала нужно взвесить все эти вещи. Потому что любая подобная радикальная подвижка в учебном процессе не проработана до конца», — пояснил собеседник RT.

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В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выразил настороженность в связи с инициативами, предлагающими продление каникул или сокращение рабочей недели.

«Если честно, то меня вот эта тенденция «поменьше бы работать, учиться» настораживает. Мне кажется, нам сейчас надо очень интенсивно работать для того, чтобы справится с задачами, которые поставлены национальными проектами. А у нас настроение «побольше бы погулять и поотдыхать». Не та сейчас обстановка. Решать не мне, и я так думаю, что это вопрос Министерства образования, но, на мой взгляд, такое избыточно радужное настроение «ничего не будем делать, всё само получится», крайне настораживает», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

Напомним, что до 30 сентября Минтруд должен представить правительству свою позицию относительно сокращения рабочей недели в России до четырёх дней. Как указывал премьер-министр Дмитрий Медведев, такой переход возможен, но «не сию секунду».

«Ещё совсем недавно — в историческом плане — в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма. А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя. Но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня», — пояснял глава правительства.