Не сейчас, но в перспективе: Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, введению четырёхдневки должно предшествовать изменение законодательства, которое учтёт различные формы регулирования труда, в том числе удалённую работу и гибкий график. При этом глава правительства отметил, что сокращение рабочей недели не должно отразиться на зарплатах. Эксперты полагают, что подобных изменений следует ожидать не раньше чем через 10—15 лет. При этом в отраслях, связанных с производственным циклом, адаптация к таким условиям работы займёт больше времени, поясняют аналитики.

Сокращение продолжительности рабочей недели в России с пяти до четырёх дней в перспективе вполне возможно. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, для того, чтобы уменьшение количества рабочих дней стало возможным, необходимо сначала внести ряд изменений в трудовое законодательство.

«Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удалённый труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырёхдневной рабочей неделе», — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о немедленном переходе на четырёхдневку. «Это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду», — добавил премьер.

Медведев отметил, что прежде чем предпринимать какие-либо решения на законодательном уровне, необходимо учесть интересы как работника, так и работодателя.

«И абсолютно точно в этом случае (в случае перехода на четырёхдневную рабочую неделю. — RT) нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда, с одной стороны, если речь идёт о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней (зарплатой. — RT) поступили», — пояснил глава правительства.

При этом он заметил, что переход на четырёхдневку вполне отвечает реалиям развития общества.

«Ещё совсем недавно — в историческом плане — в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма. А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя. Но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня», — заметил Дмитрий Медведев.

Не ближайшее будущее

Перспектива перехода на четырёхдневную рабочую неделю вызвала дискуссии в обществе, разделив его практически поровну на сторонников и противников. Эксперты же считают, что если такой переход и возможен в РФ, то не раньше чем через 10—15 лет.

«Этот вопрос можно решить лет через десять минимум, а скорее всего, лет через 15, когда мы перейдём на какие-то аддитивные технологии, на робототехнику и введём большой объём трудосберегающих технологий», — заявил RT директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

На данный момент сокращение рабочей недели приведёт к падению ВВП, считает эксперт. «Если мы перейдём на четырёхдневку при той же заработной плате сейчас, то потеряем примерно 2,5—3% ВВП и значительно снизим производительность труда. Если мы сокращаем время, значит, теряем в объёме продукции», — уточнил Остапкович.

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По его мнению, на данным момент вопрос четырёхдневки стоит вынести только на народное обсуждение, чтобы понять, «как люди себя поведут в этой ситуации».

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что ряд отраслей могут достаточно безболезненно перейти на сокращённую рабочую неделю.

«Думаю, что подобный переход будет безболезненным в таких организациях, которые связаны с возможностью работы в удалённом доступе. Это научные организации, бухгалтерия, дизайнерские работы — всё то, что не требует постоянного присутствия в офисе», — сказал он в беседе с RT.

Большее количество времени для адаптации к сокращённой рабочей неделе потребуется там, где работа связана с производственным циклом. В этих сферах проблему перехода можно решать двумя способами, полагает Беляев. «Первый — это «затыкание пор» в рабочем дне, то есть более интенсивная работа, и второй — это оборудование рабочего места более производительным аппаратом», — уточнил он.

Также, отметил эксперт, необходимо проводить разъяснительную работу среди населения. «Потому что у нас население уже напугано сокращением рабочей недели, которая у них прочно ассоциируется с тем, что у них будут уменьшаться заработки», — подытожил Михаил Беляев.

Скорее за, чем против

Между тем инициативу премьер-министра поддерживают почти 50% россиян, о чём свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

«Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает, 31% — против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом», — приводит ТАСС результаты опроса.

При этом ранее, в июне, когда Медведев только высказал эту идею в ходе выступления на Международной конференции труда, 48% жителей РФ негативно восприняли перспективу четырёхдневки. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 24 июня.

«К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%), в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и граждане в возрасте 25—34 лет (39%)», — уточнялось в пресс-релизе ВЦИОМ.

Главными отрицательными факторами сокращения рабочей недели респонденты сочли вероятное снижение заработной платы и общего уровня жизни, а также рост цен. «Так, абсолютное большинство опрошенных уверены, что при переходе к четырёхдневке зарплаты работников будут снижены (82%)», — резюмировали в центре.

По примеру европейских стран

Перспективу перехода на четыре рабочих дня ранее поддержали в Федерации независимых профсоюзов России, которая является крупнейшим объединением подобного рода в стране. В ФНПР предложили рассмотреть этот вопрос в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как отмечала представитель федерации Елена Косаковская, в некоторых европейских государствах сокращённая рабочая неделя уже давно стала нормой. Так, по её словам, десять стран Европы с самой короткой рабочей неделей «находятся на высоком уровне социально-экономического развития».

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В Минтруде, в свою очередь, подчёркивали, что нововведение должно обсуждаться с участием профсоюзов и работодателей. В ведомстве напомнили, что, согласно законодательству, работодатели не могут устанавливать рабочую неделю продолжительностью более 40 часов. При этом нижней границы не существует.

«Таким образом, в рамках социального партнёрства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — цитировало РИА Новости текст сообщения министерства.

Более развёрнуто свою позицию по четырёхдневке Минтруд должен представить правительству до 30 сентября. Соответствующее поручение ранее дал Дмитрий Медведев, сообщали «Известия». Так, ведомству предстоит оценить, как подобные изменения повлияют на экономику и социальную сферу. При этом свою работу оно должно будет проводить совместно с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей.