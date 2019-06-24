Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщает РИА Новости, из респондентов, которые не приветствуют данную инициативу, больше жителей небольших населённых пунктов в 100-500 тыс. человек (52%), а также городов с населением 500-950 тыс. человек (50%), и опрошенные 60 лет и старше (58%).

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели.