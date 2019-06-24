Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Как сообщает РИА Новости, из респондентов, которые не приветствуют данную инициативу, больше жителей небольших населённых пунктов в 100-500 тыс. человек (52%), а также городов с населением 500-950 тыс. человек (50%), и опрошенные 60 лет и старше (58%).
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил вероятность введения четырёхдневной рабочей недели.