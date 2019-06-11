Медведев не исключил четырёхдневной рабочей недели в будущем

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда не исключил установления в будущем четырёхдневной рабочей недели.

«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени... Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее, как передавала «Российская газета», в Роструде напомнили, что на текущей неделе в связи с празднованием Дня России рабочими днями будут понедельник, вторник, четверг и пятница.

Также сообщалось, что новогодние праздники в 2020-м планируется сократить. В следующем январе россияне будут отдыхать восемь, а не десять дней.

Как отмечается, причина такого решения — исключительно техническая.

Подробнее — в материале RT.