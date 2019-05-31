По техническим причинам: россиянам сократят новогодние каникулы на два дня

Новогодние праздники в 2020-м планируется сократить по сравнению с 2019 и 2018 годами. В следующем январе россияне будут отдыхать восемь, а не десять дней. Как отмечается, причина такого решения — исключительно техническая. 30 и 31 декабря выпадают на будни, а не на субботу и воскресенье, поэтому в эти дни россияне должны будут выйти на работу. В то же время праздничные дни 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесут на рабочие 4 и 5 мая.

Новогодние каникулы в 2020 году могут продлиться восемь дней, а не десять, как это было в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на проект постановления правительства о переносе праздничных дней.

Документ должна рассмотреть Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Если проект одобрят, он будет отправлен на подпись премьер-министру.

Подобная процедура проходит ежегодно — постановление правительства предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.

Отмечается, что каникулы сокращаются не намеренно, а «по техническим причинам». Согласно Трудовому кодексу, новогодние праздники в России — это дни с 1 по 6 января, 7 января (Рождество) и 8 января.

В 2017 году 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье, поэтому каникулы продлились десять дней. Примерно так же было и в прошлом году — россияне работали в субботу, 29 декабря, а выходной день перенесли на понедельник, 31 декабря.

В 2019-м 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник соответственно и потому останутся рабочими днями.

Напомним, что 7 мая Минтруд подготовил законопроект о переносе праздничных дней с новогодних на майские праздники. 4 и 5 января (суббота и воскресенье) будут перенесены на 4 и 5 мая (понедельник и вторник), чтобы создать условия «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период».

«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму ст. 110 (Трудового.— RT) кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, нерабочими днями для россиян в 2020 году будут 1—8 января, 22—24 февраля, 7—9 марта, 1—5 мая и 9—11 мая, 12—14 июня, а также 4 ноября.

«Страна мало создаёт, но хорошо отмечает»

Отметим, что длинные новогодние праздники в России нередко подвергались критике. Так, 14 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что они вредят экономике страны.

«Я, как председатель правительства, не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает», — сказал он.

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

21 января глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский допустил возможность изменения законодательства по вопросу о новогодних праздниках. В интервью «Российской газете» он рассказал об инициативе, в рамках которой люди сами будут выбирать их продолжительность.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни, — сказал Рязанский. — Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придёт на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик ещё празднует».

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Однако это возможно организовать на уровне трудовых коллективов, заметил Рязанский. В качестве примера сенатор привёл опыт розничной торговли, когда магазины закрываются на 1—2 января в связи с нерентабельностью.

Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что кабмин не рассматривает вопрос о сокращении новогодних праздников. Собеседник агентства также пояснил, что, говоря о праздничных днях, Медведев не выступал с инициативой их сократить, а лишь отмечал негативный экономический эффект.

Предлагались и более радикальные варианты. Так, в 2017 году в КПРФ предложили оставить нерабочими только четыре дня: 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а в ЛДПР — и вовсе только три праздничных дня: 1 января, 9 мая и 12 июня. Оставшиеся же дни, согласно замыслу депутатов, можно добавить к оплачиваемому отпуску.

В начале этого года с подобной идеей выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышёв.