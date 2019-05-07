Минтруд предложил восьмидневные новогодние каникулы в 2020 году

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Согласно проекту постановления Министерства труда и социальной защиты России о переносе дней отдыха в 2020 году, новогодние праздники могут продлиться восемь дней.
Минтруд предложил восьмидневные новогодние каникулы в 2020 году
  • РИА Новости

Отмечается, что в 2020 году несколько праздничных дней совпадают с выходными.

«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — отметили в ведомстве.

В итоге в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Ранее в Роструде напомнили, что в 2019 году выходные дни — с 9 по 12 мая включительно.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» полуостров стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

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