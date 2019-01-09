В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов считает, что нужно разрешить гражданам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить уже с 1 января.

«Надо было уменьшить количество выходных дней, сделать свободные выходные, когда человек мог бы свободно добавить определённое количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких-либо потерь в любой день», — цитирует агентство городских новостей Москва депутата.

По его словам, это позволило бы избежать сложного периода адаптации к рабочему графику после продолжительного отдыха.

«Нужно позволить людям свободно выбирать: уходить ли на новогодние каникулы или работать с 1 января и распоряжаться праздничными днями по своему усмотрению», — указал парламентарий.

Летом 2017 года депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену новогодних каникул.