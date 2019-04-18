Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

«Уже традиционно Крым привлекает большое количество отдыхающих и на майские, а в этом году и пасхальные каникулы», — цитирует РИА Новости Волченко.

Он сообщил, что согласно данным сервисов онлайн-бронирования, «уже сейчас треть всех проданных билетов в России приходится на Крым».

«Причём по срезу туроператорских предложений Крым лидирует как самое доступное направление для отдыха на майские праздники», — добавил Волченко.

Ранее газета «Известия» сообщала, что на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) планируют подписать соглашения на более чем 162 млрд рублей.

Сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров заявил, что «планируется ряд договорённостей с иностранными инвесторами, в том числе из Бахрейна, как в традиционных для Крыма отраслях (в сельском хозяйстве, туризме, виноделии), так и в сфере развития энергетики, стройматериалов, водоочистительных сооружений».