В Роструде напомнили россиянам о графике работы на предстоящей неделе

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В связи с празднованием Дня Победы на следующей неделе россияне будут работать три дня, сообщает пресс-служба Роструда.

«На предстоящей неделе рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно», — уточняет ТАСС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что продолжительность рабочего дня 8 мая сокращается на один час.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» полуостров стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что предстоящий курортный сезон должен пройти на высоком уровне.

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