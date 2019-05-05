В Роструде напомнили россиянам о графике работы на предстоящей неделе

В связи с празднованием Дня Победы на следующей неделе россияне будут работать три дня, сообщает пресс-служба Роструда.

«На предстоящей неделе рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно», — уточняет ТАСС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что продолжительность рабочего дня 8 мая сокращается на один час.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» полуостров стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что предстоящий курортный сезон должен пройти на высоком уровне.