В Крыму заявили о готовности к курортному сезону

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что предстоящий курортный сезон должен пройти на высоком уровне.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Готовность к сезону достаточно высокая. Ошибки прошлого года не должны повторить. Все пользователи закреплены за пляжами, договоры с муниципальными образованиями заключены. Все детали на местах оговорены», — сказал он.

По его словам, контролировать процесс будут Минкурортов, правительство, депутатский корпус.

Как отметил Аксёнов, приоритет нужно отдавать не числу туристов, а качеству предоставляемых услуг и разумной ценовой политике.

Ранее Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.