Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

«Наступившая рабочая неделя будет двухдневной, затем в связи с празднованием Дня весны и труда, а также с переносами [выходных] россиян ожидают длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве также напомнили, что продолжительность рабочего дня в предпраздничный день 30 апреля сокращается на один час.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

По информации Nation News, «Ласточкино гнездо» назвали самой интересной достопримечательностью Крыма.