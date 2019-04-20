Роструд напомнил о длинных выходных в мае

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Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днём Победы», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отметили в ведомстве, следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

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