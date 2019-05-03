В России предложили ограничить ремонт дорог в праздники

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Депутат Госдумы Василий Власов направил обращение заместителю председателя правительства России Максиму Акимову с предложением ограничить ремонтные работы на дорогах в праздники в целях борьбы с пробками.

«Считаю целесообразным введение ограничения на проведение дорожных работ в дни начала государственных праздников», — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.

Власов просит правительство оценить инициативу и по возможности одобрить её реализацию.

По словам депутата, в праздничные дни количество автомобилей увеличивается, и проведение ремонтных работ в этот период создаёт дополнительную нагрузку на транспортную ситуацию в городах России.

«Огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимальную скорость на федеральных трассах до 110 км/ч.

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