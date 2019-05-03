В России предложили ограничить ремонт дорог в праздники
«Считаю целесообразным введение ограничения на проведение дорожных работ в дни начала государственных праздников», — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.
Власов просит правительство оценить инициативу и по возможности одобрить её реализацию.
По словам депутата, в праздничные дни количество автомобилей увеличивается, и проведение ремонтных работ в этот период создаёт дополнительную нагрузку на транспортную ситуацию в городах России.
«Огромному количеству людей приходится стоять в пробках в силу ремонта одной или даже нескольких полос движения», — подчеркнул он.
Ранее вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимальную скорость на федеральных трассах до 110 км/ч.