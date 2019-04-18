В ЦОДД предупредили водителей в Москве об осложнении движения на МКАД
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- РИА Новости
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы начал работы по ремонту дорожного покрытия в столице. Из-за этого движение местами будет частично ограничено, что может привести к затруднениям на дороге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные работы будут организованы в ночное время во избежание заторов на дорогах.
Тем не менее часть работ потребуется провести днём, поэтому водителей просят заранее планировать маршруты поездок.
Ранее в ЦОДД предостерегли московских водителей от потери бдительности на дорогах.