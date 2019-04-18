В ЦОДД предупредили водителей в Москве об осложнении движения на МКАД

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Движение на МКАД и в центре Москвы будет частично ограничено в связи с работами по укладке асфальта. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В ЦОДД предупредили водителей в Москве об осложнении движения на МКАД
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы начал работы по ремонту дорожного покрытия в столице. Из-за этого движение местами будет частично ограничено, что может привести к затруднениям на дороге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные работы будут организованы в ночное время во избежание заторов на дорогах.

Тем не менее часть работ потребуется провести днём, поэтому водителей просят заранее планировать маршруты поездок.

Ранее в ЦОДД предостерегли московских водителей от потери бдительности на дорогах.

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