В ЦОДД предупредили водителей в Москве об осложнении движения на МКАД

Движение на МКАД и в центре Москвы будет частично ограничено в связи с работами по укладке асфальта. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы начал работы по ремонту дорожного покрытия в столице. Из-за этого движение местами будет частично ограничено, что может привести к затруднениям на дороге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные работы будут организованы в ночное время во избежание заторов на дорогах.

Тем не менее часть работ потребуется провести днём, поэтому водителей просят заранее планировать маршруты поездок.

Ранее в ЦОДД предостерегли московских водителей от потери бдительности на дорогах.