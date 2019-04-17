В ЦОДД призвали московских водителей «не расслабляться» из-за хорошей погоды

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В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) обратились к водителям Москвы с просьбой оставаться бдительными за рулём.
В ЦОДД призвали московских водителей «не расслабляться» из-за хорошей погоды
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

«Такое голубое небо и яркое солнце — и такие расслабившиеся водители. Много обидных и нелепых аварий. Не теряйте бдительности за рулём! Весна весной, а дорога по-прежнему ошибок не прощает», — говорится в тексте.

Кроме того, в ЦОДД также порекомендовали «мечтающим» москвичам временно отказаться от поездок на личном транспорте в пользу пеших прогулок.

Ранее сообщалось, что в Москве 17 апреля ожидается до +10 °С. 

Сайт «Москва 24» передавал, что атмосферное давление в российской столице приблизилось к рекордно высокому показателю.

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