В ЦОДД призвали московских водителей «не расслабляться» из-за хорошей погоды

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) обратились к водителям Москвы с просьбой оставаться бдительными за рулём.

Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

«Такое голубое небо и яркое солнце — и такие расслабившиеся водители. Много обидных и нелепых аварий. Не теряйте бдительности за рулём! Весна весной, а дорога по-прежнему ошибок не прощает», — говорится в тексте.

Такое голубое небо и яркое солнце и такие расслабившиеся водители. Много обидных и нелепых аварий. Не теряйте бдительности за рулём! Весна весной, а дорога по-прежнему ошибок не прощает. А если помечтать - то лучше пешком. Погода для прогулок самое оно. pic.twitter.com/3mmkEGR8wS — ЦОДД (@gucodd) 17 апреля 2019 г.

Кроме того, в ЦОДД также порекомендовали «мечтающим» москвичам временно отказаться от поездок на личном транспорте в пользу пеших прогулок.

Ранее сообщалось, что в Москве 17 апреля ожидается до +10 °С.

Сайт «Москва 24» передавал, что атмосферное давление в российской столице приблизилось к рекордно высокому показателю.