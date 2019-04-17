В ЦОДД призвали московских водителей «не расслабляться» из-за хорошей погоды
- РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.
«Такое голубое небо и яркое солнце — и такие расслабившиеся водители. Много обидных и нелепых аварий. Не теряйте бдительности за рулём! Весна весной, а дорога по-прежнему ошибок не прощает», — говорится в тексте.
Такое голубое небо и яркое солнце и такие расслабившиеся водители. Много обидных и нелепых аварий. Не теряйте бдительности за рулём! Весна весной, а дорога по-прежнему ошибок не прощает. А если помечтать - то лучше пешком. Погода для прогулок самое оно. pic.twitter.com/3mmkEGR8wS— ЦОДД (@gucodd) 17 апреля 2019 г.
Кроме того, в ЦОДД также порекомендовали «мечтающим» москвичам временно отказаться от поездок на личном транспорте в пользу пеших прогулок.
Ранее сообщалось, что в Москве 17 апреля ожидается до +10 °С.
Сайт «Москва 24» передавал, что атмосферное давление в российской столице приблизилось к рекордно высокому показателю.