В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах в ближайшие дни

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в регионах в ближайшие дни.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах в ближайшие дни
  • РИА Новости

На юге Дальнего Востока температура воздуха поднимется до +25 °C. Это превзойдёт показатели южных регионов, где максимальная температура составит +21 °C.

В Ингушетии, Чечне, Ростовской и Астраханской областях ожидаются заморозки до -4 °C. С 17 по 19 апреля в Краснодарском крае прогнозируют дожди и грозы.

Что касается Москвы, то с четверга начнутся небольшие дожди, а с пятницы температура начнёт повышаться и достигнет +17 °C к воскресенью. Такая же температура в конце недели прогнозируется в других регионах Центральной России.

В центральных и южных районах Красноярского края температура к концу недели опустится на 12 °C и приблизится к отметке 0 °C.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России.

URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о заморозках и метели на Урале.

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