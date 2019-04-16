Спасатели предупредили о заморозках и метели на Урале

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В ближайшие сутки в уральских регионах ожидаются заморозки, мокрый снег с метелью, сообщает URA.RU.
Спасатели предупредили о заморозках и метели на Урале
  • РИА Новости

В среду, 17 апреля, в Челябинской области ожидаются порывы ветра от 18 до 23 м/с. В региональном управлении МЧС предупредили о возможных авариях на ЛЭП, повреждениях слабо укреплённых конструкций, падении деревьев.

Ухудшение погоды также прогнозируется в Зауралье и Тюменской области. Как заявили в ГИБДД, 17 и 18 апреля возможны заморозки до -8 ˚С, мокрый снег, усиление ветра до 15 м/с.

В Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются мокрый снег, гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В МЧС советуют закрывать окна и выключать электроприборы при выходе из дома.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи предупредили о лавиноопасности в горах до 18 апреля.

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