Спасатели предупредили о заморозках и метели на Урале

В ближайшие сутки в уральских регионах ожидаются заморозки, мокрый снег с метелью, сообщает URA.RU.

В среду, 17 апреля, в Челябинской области ожидаются порывы ветра от 18 до 23 м/с. В региональном управлении МЧС предупредили о возможных авариях на ЛЭП, повреждениях слабо укреплённых конструкций, падении деревьев.

Ухудшение погоды также прогнозируется в Зауралье и Тюменской области. Как заявили в ГИБДД, 17 и 18 апреля возможны заморозки до -8 ˚С, мокрый снег, усиление ветра до 15 м/с.

В Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются мокрый снег, гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В МЧС советуют закрывать окна и выключать электроприборы при выходе из дома.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи предупредили о лавиноопасности в горах до 18 апреля.