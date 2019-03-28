В Подмосковье рассказали о сроках строительства дублёра Щёлковского шоссе

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Около 37 млрд рублей направлено на строительство дублёра Щёлковского шоссе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В Подмосковье рассказали о сроках строительства дублёра Щёлковского шоссе
  • РИА Новости

«Ужасная ситуация на Щёлковском шоссе, это хорошо знают жители и Щёлковского района, и Звёздного городка, огромное количество дачников, конечно, огромная Балашиха сталкиваются с этим непреодолимым препятствием. Поэтому наша задача была — получить поддержку Дмитрия Анатольевича Медведева по строительству Щёлковского шоссе», — заявил Воробьёв.

Он выразил надежду, что проект будет реализован в максимально короткие сроки — за три-четыре года.

Щёлковское шоссе связывает Москву с несколькими крупными городами Подмосковья — Балашихой, Черноголовкой, Ногинском и Щёлково.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирской области потратят 5,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году.

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