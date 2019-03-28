В Подмосковье рассказали о сроках строительства дублёра Щёлковского шоссе

Около 37 млрд рублей направлено на строительство дублёра Щёлковского шоссе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Ужасная ситуация на Щёлковском шоссе, это хорошо знают жители и Щёлковского района, и Звёздного городка, огромное количество дачников, конечно, огромная Балашиха сталкиваются с этим непреодолимым препятствием. Поэтому наша задача была — получить поддержку Дмитрия Анатольевича Медведева по строительству Щёлковского шоссе», — заявил Воробьёв.

Он выразил надежду, что проект будет реализован в максимально короткие сроки — за три-четыре года.

Щёлковское шоссе связывает Москву с несколькими крупными городами Подмосковья — Балашихой, Черноголовкой, Ногинском и Щёлково.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирской области потратят 5,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году.