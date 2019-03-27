В Новосибирской области потратят 5,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году
- РИА Новости
На работы потребуется 5,4 млрд рублей. Из них 2,5 млрд — средства из федерального бюджета, 2,7 млрд — средства области, ещё 225,4 млн потратят городские округа.
Работы также пройдут на 60 трассах регионального и межмуниципального значения. На ремонт потратят 3 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.