В Новосибирской области потратят 5,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году

В Новосибирской области отремонтируют более 534 км дорог в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщает портал ВашГород.ру, об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

РИА Новости

На работы потребуется 5,4 млрд рублей. Из них 2,5 млрд — средства из федерального бюджета, 2,7 млрд — средства области, ещё 225,4 млн потратят городские округа. Работы также пройдут на 60 трассах регионального и межмуниципального значения. На ремонт потратят 3 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что дополнительные 11 млрд рублей, направленные Ямало-Ненецкому автономному округу по программе «Сотрудничество», будут использованы для строительства дороги Салехард — Надым.