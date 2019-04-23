В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

В кулуарах IV конференции «Безопасная дорога» Акимов рассказал, что уже поручил Минтрансу и МВД провести анализ такой возможности, передаёт ТАСС.

«Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч», — сказал он.

По его словам, в первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта.

В настоящее время вне населённых пунктов легковые автомобили могут разгоняться до 90 км/ч; на дорогах, попадающих под категорию «автомобильных трасс», а также на некоторых участках платных трасс допускается скорость 110 км/ч и выше.

Ранее в ГИБДД предложили снизить на 20 км/ч допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.

В Федерации автовладельцев России прокомментировали такое предложение.