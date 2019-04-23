В ФАР оценили идею предупреждать водителей о нарушителях ПДД

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал RT предложение МВД России, которое позволит предупреждать конкретных водителей о едущих рядом нарушителях правил дорожного движения.

«Если человек превышает скорость на 20 км/ч, он не опасен — и таких людей 90%. Получается, это будет непрерывное оповещение водителя обо всех окружающих его нарушителях. Эта идея уже излишняя и станет только больше мешать», — считает эксперт.

Канаев отметил, что объединение электронных баз — «само собой разумеющееся и уже делающееся мероприятие».

«Объединение с дорожниками даст возможность оповещать о той или иной сложной ситуации. Здесь ничего плохого нет. Точный санкционированный доступ и подтверждённые данные будут очень полезны. Это может быть в качестве объявлений в приложении. Однако здесь столько разных но... Идея вроде и неплохая, тем не менее необходимо всё продумать», — заключил он.

Ранее в МВД России сообщили, что планируют объединить свои электронные базы с базами страховщиков и дорожников. Это делается для того, чтобы собственник дороги или администратор навигатора мог «предупреждать конкретного человека об осложнении ситуации на том или ином участке дороги либо о том, что конкретный водитель движется на этом участке дороги с нарушением правил дорожного движения».