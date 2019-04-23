В России могут начать предупреждать о едущих рядом нарушителях ПДД

В России могут начать предупреждать конкретных водителей на дорогах о движущихся рядом нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МВД России Александра Горового.

Как отмечается, ведомство собирается объединить свои электронные базы с базами страховщиков и дорожников, что позволит предупреждать о едущих рядом нарушителях.

«Мы сегодня максимально будем интегрировать электронные базы данных МВД России, страхового сообщества, базы данных дорожников», — сказал Горовой.

По его словам, это будет сделано для того, чтобы у собственника дороги или администратора навигатора была возможность «предупреждать о том, что конкретный водитель движется на этом участке дороги с нарушением правил дорожного движения».

Также, как указывается, это позволит предупреждать «об осложнении ситуации на том или ином участке дороги, ограничениях в связи с ремонтами на этом участке дороги».

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