В ГИБДД объяснили предложение повысить штрафы за превышение скорости
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- РИА Новости
Как заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, предложение связано с тем, что до этой суммы судебные приставы могут взыскивать штраф без возбуждения исполнительного производства.
«Мы обговорили с ФССП. Речь идёт о том, что ФССП может до 3 тыс. взимать штраф, не возбуждая исполнительного производства. Поэтому они и посоветовали не подниматься выше этой планки», — цитирует Интерфакс Понарьина.
Он подчеркнул, что соответствующий проект закона готовится ГИБДД.
Ранее Понарьин заявил, что ГИБДД предлагает увеличить такой штраф до 3 тыс. рублей.