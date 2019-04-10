В ГИБДД объяснили предложение повысить штрафы за превышение скорости

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ГИБДД предложила повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 рублей до 3 тыс. рублей по совету Федеральной службы судебных приставов.
В ГИБДД объяснили предложение повысить штрафы за превышение скорости
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, предложение связано с тем, что до этой суммы судебные приставы могут взыскивать штраф без возбуждения исполнительного производства.

«Мы обговорили с ФССП. Речь идёт о том, что ФССП может до 3 тыс. взимать штраф, не возбуждая исполнительного производства. Поэтому они и посоветовали не подниматься выше этой планки», — цитирует Интерфакс Понарьина.

Он подчеркнул, что соответствующий проект закона готовится ГИБДД.

Ранее Понарьин заявил, что ГИБДД предлагает увеличить такой штраф до 3 тыс. рублей. 

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