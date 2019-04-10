В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
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- РИА Новости
«ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скоростных режимов на 10—20 км/ч, но отложить вступление этой нормы как минимум на два года», — сказал он.
По его словам, отложить вступление в силу таких правил необходимо «для мониторинга скоростных режимов и приведения обстановки дорог в соответствие реальным условиям».
«Кроме того, мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах скорости в 20—40 км/ч, довести этот штраф до 3 тыс. рублей», — добавил он.
Агентство напоминает, что в настоящее время размер штрафа за данное нарушение составляет 500 рублей.
В конце 2018 года в ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости более чем на 20 км/ч.
Как заявлял глава ведомства Михаил Черников, в ГИБДД поддерживают снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за которое может быть назначен штраф.
По данным ФССП России, судебные приставы за 2018 год взыскали около 11,6 млрд рублей штрафов по постановлениям Госавтоинспекции.