В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы Госавтоинспекции МВД России Олега Понарьина.
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«ГИБДД предлагает ввести административную ответственность за превышение скоростных режимов на 10—20 км/ч, но отложить вступление этой нормы как минимум на два года», — сказал он.

По его словам, отложить вступление в силу таких правил необходимо «для мониторинга скоростных режимов и приведения обстановки дорог в соответствие реальным условиям».

«Кроме того, мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах скорости в 20—40 км/ч, довести этот штраф до 3 тыс. рублей», — добавил он.

Агентство напоминает, что в настоящее время размер штрафа за данное нарушение составляет 500 рублей.

В конце 2018 года в ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости более чем на 20 км/ч.

Как заявлял глава ведомства Михаил Черников, в ГИБДД поддерживают снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за которое может быть назначен штраф. 

По данным ФССП России, судебные приставы за 2018 год взыскали около 11,6 млрд рублей штрафов по постановлениям Госавтоинспекции. 

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