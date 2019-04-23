В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей. С соответствующим предложением выступил глава ведомства Михаил Черников.

«Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/час от той скорости, которая у нас максимальная», — приводит ТАСС его слова.

Он предлагает включить такие нововведения в ПДД.

«Например, (установлено ограничение. — RT) скорости в 90 км/ч, а я еду со скоростью 70 км/ч. Но в аппарате главка был ответ, а как мы будем это администрировать?... А зачем наказывать? Мы внесём это в ПДД. У нас много противников изменений в ПДД, но это одна из тонкостей, и она нужна», — добавил он.

Ранее ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч — до 3 тыс. рублей.

В конце 2018 года в ведомстве призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости более чем на 20 км/ч.