Вопрос времени: Минтруд ответил на предложение о четырёхдневной рабочей неделе

Сокращение рабочей недели до четырёх дней должно обсуждаться на уровне работодателей и профсоюзов. Так в Министерстве труда РФ прокомментировали соответствующее предложение Федерации независимых профсоюзов. В ведомстве напомнили, что, согласно российскому законодательству, каждое предприятие само вправе определять длину рабочей недели — при условии, что она не будет превышать 40 часов. По мнению экспертов, пока говорить о введении сокращённой рабочей недели рано, однако можно провести эксперимент в отдельно взятом регионе.

Сокращение рабочей недели в России до четырёх дней должно обсуждаться с участием профсоюзов и работодателей. Об этом сообщили в Минтруде, комментируя полученное от Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) письмо с предложением уменьшить число рабочих часов.

При этом в министерстве отметили, что, согласно российскому законодательству, работодатели не могут устанавливать рабочую неделю длиной более 40 часов, тогда как нижней границы не существует.

«Таким образом, в рамках социального партнёрства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — приводит РИА Новости текст сообщения Минтруда.

Ранее в ФНПР заявили, что поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырёх дней. Представитель федерации Елена Косаковская подчеркнула, что при этом нельзя допускать падения зарплат.

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — приводятся её слова на сайте федерации.

Косаковская подчеркнула, что в некоторых странах и отраслях производства, а также на отдельных предприятиях благодаря высокопроизводительному труду 35-часовая рабочая неделя стала нормой. В пример она привела опыт европейских государств. Так, по её словам, десять стран Европы с самой короткой рабочей неделей «находятся на высоком уровне социально-экономического развития». Снижается число рабочих часов и в целом по всему миру, отметила Косаковская.

«Однако в нашей стране пока предприятия переходят на четырёхдневную или трёхдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечёт существенное сокращение зарплаты работников», — пояснила представитель организации.

Напомним, что ФНРП — это крупнейшее в России объединение профсоюзов, в которых состоят более 20 млн человек.

«Будущее — за четырёхдневной рабочей неделей»

Ранее о четырёхдневной рабочей неделе высказывался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда в Женеве 11 июня глава правительства отметил, что в будущем возможен переход на сокращённую рабочую неделю.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — говорил он.

В качестве примера Медведев привёл новозеландскую компанию, которая ввела четырёхдневную рабочую неделю. Этот эксперимент привёл к росту производительности труда на 20% и снизил уровень стресса сотрудников.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», — пояснил премьер-министр.

РИА Новости

© Александр Астафьев

Позже ВЦИОМ провёл социологическое исследование на эту тему. По его результатам, опубликованным 24 июня, 48% россиян выступают против сокращения рабочей недели до четырёх дней, в поддержку инициативы высказались только 29%. 67% убеждены, что уменьшение рабочих часов приведёт к падению производства, а 43% назвали главными опасениями рост цен и падение зарплат.

«Перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян. Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян», — прокомментировал итоги исследования глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Региональный эксперимент

В целом сокращение рабочей недели — это перспективная задача, однако переходить к её реализации сейчас преждевременно, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это заманчивый горизонт, но достичь его можно только очень высокой производительностью, высокой эффективностью производства, высокими заработными платами. Говорить о том, что это близкая реальность — слишком преждевременно», — сказал он RT.

По словам Рязанского, реализовать подобную инициативу могут частные предприниматели, так как распорядок работы определяется везде индивидуально.

«Серьёзно социально-ориентированный руководитель всегда делает это с участием трудового коллектива или профсоюза. Там можно определять любые графики работы: скользящие, дистанционные, сменные. Главное, чтобы это устраивало и самих работников, и работодателей. И чтобы не страдала заработная плата», — подчеркнул сенатор.

На некоторых предприятиях переход к сокращённой рабочей неделе при сохранении уровня дохода сотрудников возможен уже сейчас, убеждена преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Анна Зырянова.

«Речь идёт сейчас не о работниках интеллектуального труда, где рабочий день слабо нормируется, а о тех профессиях и тех работах, где действительно можно установить определённую продолжительность рабочего дня, например для рабочих на заводе. Если технологии позволят увеличить количество единиц выпускаемой продукции в час, тогда это решение эффективно», — пояснила она в беседе с RT.

Однако, признала Зырянова, для подобного перехода необходимы серьёзные инвестиции — модернизация производства и переобучение сотрудников.

Для апробирования этой идеи можно было бы провести эксперимент в том или ином российском регионе, предложил в разговоре с RT член совета Конфедерации труда России Олег Бабич.