Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Отмечается, что переход должен быть осуществлён с сохранением прежнего размера заработной платы.

По словам заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Елены Косаковской, все европейские страны, находящиеся в первой десятке по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития.

«Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью», — добавила Косаковская.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН оценил результаты исследования, согласно которому в 2018 году 20% работающих россиян боялись, что могут потерять работу.