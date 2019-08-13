Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха», — говорится в сообщении на сайте федерации. 

Отмечается, что переход должен быть осуществлён с сохранением прежнего размера заработной платы. 

По словам заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Елены Косаковской, все европейские страны, находящиеся в первой десятке по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития. 

«Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью», — добавила Косаковская. 

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН оценил результаты исследования, согласно которому в 2018 году 20% работающих россиян боялись, что могут потерять работу.

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